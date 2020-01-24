معرض الزرابي الأذربيجانية يفتتح في مقر اليونسكو

باكو، 24 يناير (أذرتاج).

سيفتتح في مقر اليونسكو بباريس في 29 يناير معرض الزرابي الأذربيجانية "تحت شعار "اكتشافات جديدة: مواضيع جديدة في فن السجاد الاذربيجاني".

أفادت وكالة أذرتاج ان المعرض سيقام بتنظيم مؤسسة حيدر علييف والسفارة الأذربيجانية في فرنسا والممثلية الأذربيجانية الدائمة لدى اليونسكو.

يشار الى ان هذا المعرض أقيم لأول مرة في إطار الأيام الثقافية الأذربيجانية في مدينة كان الفرنسية عام 2019.

تم حياكة السجاجيد المختلفة خلال عامين على أساس تصاميم ورسومات فنان الشعب الاذربيجاني إلدار ميكايلزاده، ذلك في إطار مشروع هادف الى انشاء مجموعة "سجاد شَكي" الجديدة في فن السجاد الاذربيجاني. واستخدمت في هذه الزرابي رسومات وزخارف موجودة في قصر ملوك شكي ودار شكيخانوف ومرتبطة بمنطقة شكي.

سيستمر المعرض حتى الرابع من فبراير في مقر اليونسكو.