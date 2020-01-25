وزارة الطاقة تكشف عن حجم الطاقة المنتجة بجميع أنواع المحطات الكهربائية في البلد

باكو، 25 يناير، أذرتاج

بلغ الحجم العام لإنتاج الطاقة الكهربائية على نطاق الجمهورية خلال العام الماضي 26 مليارا و1ر87 مليون كيلو واط ساعي.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ إنتاج الطاقة الكهربائية ازداد قدر 1ر851 مليون كيلو واط ساعي قياسا إلى عام 2018م.

وجاء في التقرير أن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحطات الكهروحرارية ازداد قدر مليار كيلو واط ساعي قياسا إلى 2018م السابق ليصل إلى 1ر24 مليار كيلو واط ساعي فيما انخفض إنتاج المحطات الكهرومائية قدر 5ر222 مليون كيلو واط ساعي ليتراجع إلى 5ر1 مليار كيلو واط ساعي. كما ارتفع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحطات الكهروشمسية قدر 9ر4 ملايين كيلو واط ساعي ليبلغ 2ر44 مليون كيلو واط ساعي والمحطات الكهرورياحية قدر 7ر22 مليون كيلو واط ساعي ليصل إلى 4ر105 مليون كيلو واط ساعي فيما ارتفع حجم الطاقة المنتجة بالمحطات الكهروحيوية قدر 7ر33 مليون كيلو واط ساعي ليزداد إلى 9ر195 مليون كيلو واط ساعي.