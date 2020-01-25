  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    أبولفاس غاراييف: "عملية باكو" تستمر بأشكال مختلفة

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٨]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    تتواصل "عملية باكو" بأشكال مختلفة. من المقرر عقد منتدى باكو الدولي الإنساني هذا العام. يعد مؤتمر "موسكو- باكو: حوار الثقافات" نوعاً من الاستعدادات للمنتدى.

    أفادت أذرتاج أن وزير الثقافة أبولفاس غاراييف صرح بذلك للصحفيين.

    وقال الوزير "إن مؤتمر موسكو - باكو: حوار الثقافات" سيساعد على تعميق العلاقات ويضع الأساس للمناقشات التي سيتم مناقشتها في المنتدى الإنساني". سيشترك الضيوف المرموقون في المؤتمر. وقد تم وضع البرنامج الثقافي الغني. بناءً على دعوة من نائب رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا وصل وفد كبير من العاملين في المكتبات إلى بلدنا لمناقشة توسيع التعاون بين المكتبات. هذه الأحداث هي مؤشر للحوار الثقافي بين البلدان.

    AZERTAG.AZ :أبولفاس غاراييف: "عملية باكو" تستمر بأشكال مختلفة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
    افتتاح معرض الصور "تحبهم باكو وموسكو" في مركز حيدر علييف
    صور التقطها مراسلون من أذرتاج وتاس تعرض في المعرض
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٠]
    معرض الزرابي الأذربيجانية يفتتح في مقر اليونسكو
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]
    أذربيجان تطلق أكبر حدث سياحي في المنطقة
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢١]
    تقديم عروض المجموعات الربيعية والصيفية للمصممة الأذربيجانية في باريس
    أبولفاس غاراييف: "عملية باكو" تستمر بأشكال مختلفة