أبولفاس غاراييف: "عملية باكو" تستمر بأشكال مختلفة

باكو، 25 يناير، أذرتاج

تتواصل "عملية باكو" بأشكال مختلفة. من المقرر عقد منتدى باكو الدولي الإنساني هذا العام. يعد مؤتمر "موسكو- باكو: حوار الثقافات" نوعاً من الاستعدادات للمنتدى.

أفادت أذرتاج أن وزير الثقافة أبولفاس غاراييف صرح بذلك للصحفيين.

وقال الوزير "إن مؤتمر موسكو - باكو: حوار الثقافات" سيساعد على تعميق العلاقات ويضع الأساس للمناقشات التي سيتم مناقشتها في المنتدى الإنساني". سيشترك الضيوف المرموقون في المؤتمر. وقد تم وضع البرنامج الثقافي الغني. بناءً على دعوة من نائب رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا وصل وفد كبير من العاملين في المكتبات إلى بلدنا لمناقشة توسيع التعاون بين المكتبات. هذه الأحداث هي مؤشر للحوار الثقافي بين البلدان.