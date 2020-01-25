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    علم وتعليم


    خبراء المكتبة الروسية يقدرون عمل معهد المخطوطات عالياً

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    التقى مدير معهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الأكاديمي تيمور كريملي المتخصصين في مكتبة الأدب الأجنبي الحكومي لعموم روسيا باسم مارغاريتا روديمونو الذين يقومون برحلة العمل في بلدنا.

    أفادت أذرتاج نقلاً عن معهد المخطوطات، أنه خلال اللقاء تمت مناقشة آفاق التعاون بين المؤسستين العلميتين وتقديم الآراء والاقتراحات. تعرف المتخصصون المهتمون على استنساخ المخطوطات في المعهد وإضفاء الطابع الإلكتروني عليها وعلى سير العمل في مختبر تجديد وحفظ المخطوطات وإدارة الموارد الإلكترونية. أبدى الزوار في قاعة المعرض بالمعهد إعجابهم بمجموعة المخطوطات وأعربوا عن تقديرهم البالغ للاستنساخ الدقيق للمخطوطة في المعهد.

    دعا الضيوف تيمور كريملي لحضور المؤتمر الدولي في أبريل من هذا العام والذي سيعقد في مكتبة الأدب الأجنبي الحكومي لعموم روسيا باسم مارغاريتا روديمونو.

    غادر الخبراء الروس معهد المخطوطات بانطباعات جيدة.

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