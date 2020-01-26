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    ثقافة


    استكمال أعمال الترميم لمجمع الحمام تحت الأرض في شارع "القلعة الكبيرة"

    ٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    انتهت أعمال الترميم وإعادة البناء والصيانة لمجمع الحمام تحت الأرض الذي يعود الى القرون الوسطى والذي تم العثور عليه أثناء الحفريات الأثرية في شارع "القلعة الكبيرة" 50 في المدينة القديمة بباكو.

    تفيد أذرتاج أنه صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة لمحمية "إشاري شهر" التاريخية والمعمارية عسكر علي أكبروف.

    بحسب كلامه، أنجزت أعمال الترميم وإعادة البناء في الداخل والخارج من بوابة "القلعة المزدوجة" وجدران القلعة وكذلك من بوابة "القلعة المزدوجة" لجدران قلعة إلى شارع عزيز علييف.

    تم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركة النمساوية المعروفة عالميا Atelier Erich Pummer في مجال ترميم الآثار التاريخية.

    AZERTAG.AZ :استكمال أعمال الترميم لمجمع الحمام تحت الأرض في شارع "القلعة الكبيرة"
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