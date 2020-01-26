المدير العام لوكالة تاس: الكلمة الرئيسية في العلاقات الروسية الأذربيجانية هي الحب

باكو، 26 يناير، أذرتاج

أعددنا المعرض الذي يطلق عليه اسم " تحبهم باكو وموسكو" ، مع زملائنا من أذرتاج التي هي الوكالة الصديقة نحب العمل معها ونعمل معها منذ فترة طويلة. كما نعرب عن امتناننا للمكتب الصحفي لرئيس أذربيجان على المساعدة المقدمة. وقدموا عدة صور نادرة وجميلة.

الحب هو الكلمة الأساسية في علاقات روسيا مع أذربيجان. وكان كذلك من قبل وهو الآن أيضاً، وأنا متأكد من أنها ستكون هكذا. نشعر بهذا الحب هنا في باكو. أنا متأكد من أنكم ستشعرون أيضاً بهذا الحب عند زيارتكم لموسكو والمدن الأخرى في روسيا.

صرح المدير العام لوكالة تاس سيرجي ميخائيلوف بذلك في مقابلة مع الصحفيين في افتتاح معرض " تحبهم باكو وموسكو" في مركز حيدر علييف في إطار مؤتمر "باكو - موسكو: حوار الثقافات".

قال سيرجي ميخائيلوف: "هناك صور رائعة. إنه معرض جميل. أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية، فليست هناك حاجة للحديث عنها أكثر من اللازم. كل صورة تحل محل مليون كلمة. باختصار، تعالوا وشاهدوا".