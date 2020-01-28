وزير الطاقة يزور أوكرانيا مع الوفد المرافق له لاجتماع للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي

باكو، 28 يناير، أذرتاج

ينعقد في الحادي والثلاثين من يناير الجاري في كييف الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الدولية الأذربيجانية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي بحضور الرئيسين المشاركين للجنة الحكومية ووفدي البلدين برئاسة وزيري الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف والبنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلين.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن جدول اعمال الاجتماع يضم المسائل الخاصة بالتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا العليا والزراعة والسياحة والثقافة وغيرها علاوة على تخطيط توقيع محضر نتائج الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية وعدد من الوثائق.