بحث حالة التعاون بين أذر إنيرجي وتيبسكو اليابانية

باكو، 28 يناير، أذرتاج

جرى لقاء بين رئيس شركة أذر انيرجي بابا رضايف ومدير آسيا المركزية بشركة تيبسكو اليابانية نورياكي تاكيتاني بحضور وفدي الطرفين في باكو.

أفادت أذرتاج أن اللقاء الذي جرى بمشاركة مدير مشروع محطة الشمال الثاني للطاقة الكهربائية المنشأة في باكو ساتو ميتسويوكي ومدير شركة تيبسكو لتنمية الاعمال ياشوشي شينوقي شهد بحث الوضع الحالي للتعاون القائم بين الطرفين وآفاقه بما فيه مشاريع انشاء الطاقة الجديدة.

وأشار الجانبان في اللقاء خاصة إلى مرور 25 سنة على التعاون القائم بين اذر انيرجي وتيبسكو وقدم رئيس اذر انيرجي رضايف شهادة شكر إلى تاكيتاني.