أبو ظبي ، 29 يناير، شيخعلي علييف، أذرتاج

بدأت فعاليات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو في أبو ظبي اليوم بمشاركة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي والمدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك وامناء اللجان الوطنية ومسؤولين آخرين.

أفادت أذرتاج أن البلد يمثله في الدورة امين اللجنة الوطنية لدى الايسيسكو نائب رئيس جهاز وزارة الثقافة مدير قسم التعاون الدولي والتنمية الشاملة واصف ايواز زاده.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عرض مشاريع استراتيجية وخطط عمل الإيسيسكو المستقبلية، ومنها الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمنظمة، وخطط هيكلة المنظمة، وخطة عمل المنظمة لعامي 2020 و2021، والخطة الاستراتيجية الجديدة متوسطة المدى للإيسيسكو للأعوام 2020 إلى 2030.

وسيتم خلال الدورة أيضا انتخاب أعضاء لجنة المراقبة المالية، واعتماد شركة تدقيق الحسابات الجديدة، وتحديد مكان انعقاد الدورة 41 للمجلس وزمانها.