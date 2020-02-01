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    علم وتعليم


    منحة تعليمية للأذربيجانيين الراغبين في الدراسة في كندا

    ٠١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]

    باكو، 1 فبراير (أذرتاج).

    أعلنت الحكومة الكندية منحة تعليمية للطلاب من بلدان آسيا المركزية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع centralasiaprogram.org ان المنحة التعليمية تشمل مواطنين من أذربيجان واوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان.

    يقال ان الطلاب (والطالبات) من تلك البلدان سيتمكنون من الدراسة على حساب التمويل الكندي في مختلف مستويات التعليم.

    AZERTAG.AZ :منحة تعليمية للأذربيجانيين الراغبين في الدراسة في كندا
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