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    إيزابيل أناتول-غابرييل: المعرض في مقر اليونسكو يمنح فرصة للتعرف عن كثب على فن السجاد الأذربيجاني

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٤]

    باريس، 3 فبراير، أذرتاج

    كنا سعداء جداً برؤية السجاد الأذربيجاني، وخصوصاً نماذج مدرسة السجاد لشاكي هنا. لأننا سمعنا الكثير عن مدارس السجاد وصناعة الزرابي في أذربيجان. لكننا لم نراها أبداً. نود أن نشكر لمنظمي مشروع عرض السجاجيد الأذربيجانية في مقر اليونسكو.

    صرحت بذلك رئيسة قسم أوروبا وأمريكا الشمالية لمركز التراث العالمي لليونسكو إيزابيل أناتول - غابرييل التي زارت معرض "الاكتشافات الجديدة: الدوافع الجديدة لصناعة السجاجيد في أذربيجان" والذي نظمته مؤسسة حيدر علييف في مقر اليونسكو في مقابلتها مع وكالة أذرتاج.

    قالت السيدة إيزابيل أناتول - غابرييل إن فن السجاد الأذربيجاني قد أدرج في القائمة التمثيلية لليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2010 وفي الدورة ال43 للجنة التراث العالمي لليونسكو التي عقدت في باكو بينما أدرج مركز شاكي التاريخي وقصر خان شاكي في قائمة التراث غير المادي لليونسكو. في هذا الصدد، من المهم تنظيم مثل هذا المعرض الرائع لسجاد شاكي في مقر اليونسكو. يحتاج أعضاء اليونسكو إلى المزيد من معرفة انماذج التراث الثقافي المدرجة في قوائم اليونسكو. لذلك، نشكر أذربيجان على مبادرتها لعرض نماذج مدرسة سجاد شاكي هنا، حسبما قالت الموظفة في اليونسكو.

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