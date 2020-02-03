أذربيجان تشارك في المهرجان الدولية في اليابان

طوكيو، 3 فبراير، أذرتاج

شاركت أذربيجان في المهرجان الدولي المنظم من جانب رابطة مدينة ميغورو الدولي للتعاون.

أفادت أذرتاج أن المدير العام للمنظمة تاداشي كوريياما وعمدة ميغورو ايجي اؤوكي افتتحا المهرجان متناولين أهمية الفعاليات الرامية إلى تشكيل علاقات التعاون المثمر وحسن الجوار بين منتسبي مختلف الشعوب القاطنة في المدينة وتعرفهم على ثقافة اليابان وتقاليدها وتعلمهم اللغة اليابانية.

واستلفتت أجنحة مقامة في المهرجان من جانب سفارات أذربيجان وتوغو وكينيا والسودان وموريتانيا ومصر وبولندا ولاتفيا وأوزبكستان وقيرغيزستان ونيبال اهتماما كبيرا من قبل المشاركين والزوار.

ثم قدمت فقرات فنية وحفل موسيقي بأداء منتسبي مختلف الشعوب.

وقار أقايف مراسل أذرتاج