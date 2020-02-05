وزارة التعليم: يمكن الأجانب وعديمي الجنسية المشاركةُ في عمليات التحويل الإلكتروني

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

يستمر تحويل الطلاب من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها أو تبديل تخصص إلى آخر وكذلك تحويل طلاب مؤسسات التعليم الثانوي الخاصة والماجستير في البلاد.

أبلغت وزارة التربية والتعليم لوكالة أذرتاج أن فترة استلام المستندات الإلكترونية ستستمر إلى 7 فبراير. يجوز للطالب التسجيل مرة واحدة فقط في الفصل الدراسي. لا يمكن للطالب رفض النقل بعد إصدار أمر. يمكن للطالب التقدم إلى البوابة الإلكترونية transfer.edu.az مرة أخرى خلال أيام الشتاء أو الصيف.

يمكن للأجانب وعديمي الجنسية المشاركة في التحويل الإلكتروني.

لا يُسمح بنقل الطلاب الدارسين بالمراسلة (عن البعد) في مؤسسات التعليم العالي في الخارج و(أو) غير المعتمدة في البلد الذي يعمل فيه إلى المؤسسات التعليمية المتخصصة الثانوية في جمهورية أذربيجان.