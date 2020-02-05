انطلاق دورات برمجة الويب في مركز التدريب الإسرائيلي الأذربيجاني لجامعة النفط والصناعة الحكومية لأذربيجان

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

أعطي في مركز التدريب الإسرائيلي الأذربيجاني لجامعة للنفط والصناعة الحكومية لأذربيجان (ADNSU) أول درس في برمجة الويب.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الجامعة أن مدير الجامعة الأستاذ مصطفى بابانلي التقى المشاركين في الدورة. وفي معرض حديثه عن أهمية برمجة الويب، قال مدير الجامعة إن مركز التدريب لديه كل الظروف اللازمة للشباب لاكتساب المعرفة في هذا المجال.

أعرب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية الأذربيجانية أليكس كابلون عن تقديره البالغ للظروف التي توفرت في المركز وأشار إلى أنه سيتم توفير دروس رفيعة المستوى للشباب بناءً على الخبرة الإسرائيلية في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة. شدد رئيس مركز التدريب الإسرائيلي الأذربيجاني ايلنور سفرلي على إنه حالياً هناك 24 شخصاً في الدورة وبينهم 9 طلبة و15 مدرساً، وقال إن جميع المواد التدريبية لدورة “Full stack development” قدمها الدانب الإسرائيلي.

من الجدير بالذكر أن الدورة التي مدتها ب500 ساعة ستستمر 10 أشهر لمدة 3 ساعات كل يوم وأربعة أيام في الأسبوع. ستكون هناك اللجنة الاستشارية في مركز التدريب. سيتم تقييم الطلبة بحسب المشروعات التي ستقدم في نهاية الدورة بناءً على المهام والمشاريع التي عهدت إلى اللجنة.

سيحصل الخريجون على "شهادة الخريج" و"شهادة مشاركة" لأولئك الذين عجزوا عن تقديم المشروع. في النهاية، سيقدم الدعم لتوظيف الخرجين في القطاع المصرفي والشركات الأخرى.