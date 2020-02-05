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    ثقافة


    مشاركة أذربيجان في معرض مينسك الدولي للكتاب

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٢]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    افتتح معرض الكتاب الدولي السابع والعشرون في عاصمة بلاروس مدينة مينسك يوم 5 فبراير.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن وزارة الثقافة أن كبير المستشارين لإدارة شئون تداول الكتب والنشر بوزارة الثقافة الأذربيجانية إيلباي علي يحضر المعرض.

    يتم إبلاغ المعلومات حول أذربيجان لهواة الكتب في المعرض. يعرض أكثر من 100 كتاب من دور النشر المختلفة في جناح بلدنا.

    هناك كتب عن التاريخ والتطور الحديث لبلدنا والاحتلال الأرميني لاراضي أذربيجان في قره باغ الجبلية والإبادة الجماعية في خوجالي والكتب الأدبية.

    يتم إطلاع زوار جناحنا على الثقافة والتاريخ والأدب الحديث لبلدنا وتوزع المجلات والكتيبات.

    من الجدير بالذكر أنه إلى جانب وزارة الثقافة، تمثل بلدنا في المعرض دور النشر "AzerNashr" و"East-West" والمكتبة العامة للمكفوفين.

    AZERTAG.AZ :مشاركة أذربيجان في معرض مينسك الدولي للكتاب
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