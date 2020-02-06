افتتاح معرض مخصص للمرأة الأذربيجانية في مدرسة باريس العليا للفنون والثقافة

باريس، 6 فبراير، أذرتاج

افتتح معرض بعنوان "أذربيجان: الأصالة والحداثة" بمناسبة الذكرى المئوية لمنح حق الانتخاب والتصويت لنساء أذربيجان، نظمه طلبة الماجستير بكلية إدارة الفنون لمدرسة باريس العليا للفنون والثقافة(EAC) بدعم السفارة الأذربيجانية في فرنسا ومدرسة باريس العليا للفنون والثقافة.

تفيد أذرتاج أنه قبل افتتاح المعرض المنعقد في EAC أقيم مؤتمر. أعرب فلورنس غابي، المدير التربوي لمرحلة الماجستير لكلية إدارة الفنون لمدرسة باريس العليا للفنون والثقافة (EAC) ومدير العلاقات المؤسسية في EAC ونائب مدير معهد روبرت شومان ورئيس المكتب في الجمعية الوطنية عن شكره للسفارة الأذربيجانية والمنظمين. تحدث عن الجغرافيا والتاريخ والفن والثقافة في أذربيجان الواقعة على مفترق طرق الحضارات. وأكد أن بلدنا الذي يقع في منطقة معقدة تمكن من الحفاظ على هويته. وقال إن أعمال رساماتنا معروضة في المعرض المخصص للنساء الأذربيجانيات.

تحدثت الكاتبة هيلين بيشون، الأستاذة في مدرسة باريس العليا للفنون والثقافة عن منح حق التصويت والانتخاب لنساء أذربيجان وموقعهن ومكانتهن في المجتمع. وتطرقت إلى دور المرأة في تنمية المجتمع وأهمية المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أن البلد المسلم أذربيجان دولة علمانية.

تحدثت مستشار السفارة واقف أغاييف عن تاريخ منح حق التصويت والانتخاب للمرأة في بلدنا. وبالإشارة إلى المساواة بين الجنسين أشار المستشار إلى أن المرأة اليوم ممثلة في جميع مجالات الحياة في البلد. وأكد أن المرأة تعمل في المناصب العليا. تحدث عن سياسة الشباب المنتهجة في بلدنا وشكر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في EAC على المعرض المخصص لأذربيجان.

تقدم أعمال النساء الأذربيجانيات أسمر نريمانبيكوفا ووفاء رستموفا ومايا باقروفا في المعرض الذي نظمه طلبة EAC.

تقدم 7 مؤلفات في الأسلوب التعبيري القيثاري تحت تأثير مذهبي التعكبية والمستقبلية للرسامة الحائزة على لقب الجدارة أسمر نريمانبيكوفا التي ولدت في عائلة فنان الشعب والرسام الحائز على الجائزتين الحكوميتين للاتحاد السوفيتي وأذربيجان والرسام الحائز على الجدارة لأذربيجان توغرول نريمانبيكوف والنحاتة المعروفة والرسامة الحائزة على لقب الجدارة لأذربيجان إيلميرا حسينوفا والتي تربت في عالم الألوان

عرضت 6 أعمال تمثل التعبيرية وتذكر الفسيفساء للرسامة وفاء رستموفا المقيمة في ندرلاند.

أثارت 7 صور التقطها المصورة الشابة مايا باقروفا عن النساء الأذربيجانيات اهتمام الحاضرين. مايا باقروفا خريجة من مدرسة Speos الدولية للتصوير في باريس هي الفائزة في العديد من المسابقات. حصلت على جائزة Jan Larivyer من الصالون الوطني للفنون في باريس والميدالية الذهبية للتصوير. في عام 2018، فازت بجائزة Grand Tour لمجلة Paris Match.

يستمر معرض "أذربيجان: التقليد والحداثة" الذي ينظمه الطلبة حتى 7 فبراير.

شهلاء أغالاروفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

باريس