تأسيس معهد اللغات والثقافات الكلاسيكية في جامعة الألسن الأذربيجانية

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

أنشئ معهد اللغات والثقافات الكلاسيكية في جامعة الألسن الأذربيجانية.

تفيد أذرتاج استناداً إلى قسم العلاقات العامة بالجامعة أن نشاط وأعمال المعهد الذي تم تأسيسه بقرار من المجلس العلمي للجامعة لأول مرة في البلاد ستكون متعددة الأوجه ومثمرة. سيؤدي إنشاء معهد اللغات والثقافات الكلاسيكية دوراً هاماً في مجال العلوم اللغوية والإنسانية في أذربيجان.

وقال رئيس الجامعة الأكاديمي والكاتب كمال عبدالله: "منذ مدة طويلة كانت هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في العلوم الإنسانية في أذربيجان. في المستقبل القريب، سيصبح معهد اللغات والثقافات الكلاسيكية مركزاً علمياً لجميع المهنيين في أذربيجان. يعمل المعهد على دراسة اللغات والثقافات اليونانية والصينية واللاتينية والسنسكريتية القديمة. آمل أن تكون أنشطة هذا المعهد خارج جامعة الألسن في دائرة الاهتمام. في الوقت نفسه، نتحدث عن الثقافات التي تحضرها هذه اللغات معها. ستكشف الدراسة التكميلية لهذه الثقافات عن أعماق جديدة لنا في كل من اللغة الأذربيجانية وثقافتنا واللغات التي نتعلمها. باستخدام هذه الأعماق الجديدة، سنكون قادرين على التعمق الاكثر في ثقافتنا ومواجهة النظرة القديمة المناسبة والكافية للغات التي تعلمناها. هذه العملية هي وسيلة فعالة للغاية لتعلم اللغات الهندية الأوروبية الحديثة ".

أضاف الأكاديمي كمال عبدالله قائلاً إن اللغات والثقافات الكلاسيكية هي قضية كبيرة في علم اللغة. هذه اللغات في المقام الأول اللاتينية واليونانية القديمة والسنسكريتية: "بالإضافة إلى ذلك، هناك البهلوية القديمة والصينية القديمة. لا يمكنك فهم أسرار الفلسفة الحديثة دون تعلم هذه اللغات أو معرفتها أو فهمها. دون تدريس اللغات الكلاسيكية، لا يمكن المرء أن يعلم علم اللغة كاملاً وكلياً. بهذا المعنى، نعتزم البدء في تدريس أربع لغات في جامعتنا. الشيء الرئيسي هو أننا لن نتعلم هذه اللغات فحسب، بل كما قلت، سنتعلم الثقافات التي تحملها هذه اللغات معها. لذلك، هناك حاجة للمدرسين لهذه اللغات ليكونوا محترفين مهنيين. لقد أجرينا محادثات مفيدة مع الجامعات والسفراء من مختلف البلدان. سفارات الهند وإيطاليا ورومانيا والصين واليونان سوف تساعدنا في هذا الاتجاه. جامعات هذه البلدان لديها متخصصون في اللغات التي ذكرتها. أعتقد أن معهد اللغات والثقافات الكلاسيكية الذي تم إنشاؤه في جامعة اللغات لأذربيجان لأول مرة، سيكون بمثابة خدمة رائعة لفكرنا الإنساني في العلوم الإنسانية والفكر اللغوي. "