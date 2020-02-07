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    علم وتعليم


    إطلاع الطلبة الأجانب على عملية الهجرة في بلدنا

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    شارك مجموعة من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعة باكو السلافية (BSU) في فعالية "تنظيم هجرة اليد العاملة في أراضي جمهورية أذربيجان" التي نظمها المجلس العام لدى جهاز الهجرة العامة.

    تفيد أذرتاج أنه في الحدث الذي عُقد في مركز باكو الإقليمي للهجرة قدمت معلومات حول عدد من التعديلات في تشريعات الهجرة وإصدار تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة وعملية الهجرة في البلد ومتطلبات قانون الهجرة الحالي.

    في نهاية الاجتماع أجاب موظفو جهاز الدولة للهجرة على أسئلة الطلبة الأجانب.

    AZERTAG.AZ :إطلاع الطلبة الأجانب على عملية الهجرة في بلدنا
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