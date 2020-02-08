رابطة وكالات السياحة الأذربيجانية تناشد المواطنين والشركات السياحية بسبب تغيير الخطوط الجوية المصرية وكيلها التجاري في جورجيا

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

في 22 يناير أعلن نقل صلاحيات شركة Interco Travel الجورجية التي لديها الحق في بيع تذاكر الطيران لمدينة شرم الشيخ المصرية إلى Anriva Tourالأرمينية. وهكذا، غيرت شركة“Air Cairo” للخطوط الجوية المصرية وكيلها التجاري في جورجيا وعينت شركة Anriva Tour للخطوط الجوية الأرمنية كوكيل لها في جورجيا وقد ناشدتAnriva Tour بالفعل شركات السفر بهذا الخصوص.

تؤكد شركة Anriva Tour في المناشدة أنه لا أساس للقلق وأن الرحلات الجوية ستواصل حسب النظام القائم وتدعو الشركات السياحية التي كانت تتعاون مع Interco Travel لمواصلة التعاون معها.

تفيد أذرتاج نقلاً عن رابطة وكالات السياحة الأذربيجانية أن الرابطة لا ترى مناسبة الاستفادة من خدمات شركة Anriva Tour والتعاون معها آخذة بالاعتبار أن المعلومات الشخصية للمسافرين ستتجمع في المقر الرئيسي للشركة في يريفان ومخاطر كبيرة للأعمال الاستفزازية والإعلان عن احتمال هبوط الطائرات في مطارات أرمينيا عند الضرورة ولذلك توصي المواطنين وشركات السياحة باستخدام طرق بديلة للسفر إلى مصر.

تدعو رابطة وكالات السياحة الأذربيجانية شركات السياحة إلى توخي الحذر، بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن إمكانية لجوء شركة Anriva Tour إلى مختلف الوسائل للوصول إلى سوق السياحة الأذربيجانية.