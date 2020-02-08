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    عرض منتجات سياحية جديدة في باكو

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    تم تقديم وعرض المنتجات السياحية الجديدة في 7 فبراير في حدث "منصة تطوير الوجهات السياحية" الذي نظمه مكتب السياحة الأذربيجاني في 7 فبراير بمشاركة أكثر من 100 شركة تمثل قطاع السياحة في البلاد.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن الوكالة الحكومية للسياحة أنه تم إبلاغ المعلومات في هذا الحدث عن طريق"Iter Vitis" للنبيذ وقدم موقع"azerbaijanwine.az" وكما قدم الممثلون عن الشركات المحلية المنتجة للنبيذ عروضاً عن مجال أعمالهم.

    قدم ممثلو المصحات والمنتجعات والمرافق الطبية للحضور معلومات عامة حول إمكانيات السياحة الصحية في أذربيجان.

    كما قدمت في سلسلة العروض معلومات عن فرص أذربيجان لسياحة الغولف وقواعد وكيفية تنظيم المشاركة المفيدة في المعارض السياحية.

    تجدر الإشارة إلى أن مكتب السياحة الأذربيجاني يعتزم تقديم العروض الربع السنوية حول الموضوعات لممثلي قطاع السياحة على مدار العام.

    AZERTAG.AZ :عرض منتجات سياحية جديدة في باكو
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