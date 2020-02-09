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    مليون و457 ألف و776 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٤]

    باكو، 9 فبراير (أذرتاج).

    اعلن فريد أوروجوف مدير مركز المعلومات "الانتخابات" التابع لأمانة لجنة الانتخابات المركزية ان نسبة الاقبال على الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بلغت 27.35 في المائة أي أدلى مليون و457 ألف و776 ناخب بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية عبر الجمهورية.

    AZERTAG.AZ :مليون و457 ألف و776 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا
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    مليون و457 ألف و776 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا مليون و457 ألف و776 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا مليون و457 ألف و776 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا