مناقشة علاقات جامعة باكو الحكومية مع جامعة باكستان

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

التقى رئيس جامعة باكو الحكومية إلتشين باباييف وفداً من جمهورية باكستان الإسلامية.

تفيد أذرتاج أنه في الاجتماع الذي حضره خالد تيمور أكرم، المدير التنفيذي لمركز باكستان للدراسات العالمية والاستراتيجية والبروفيسور زايد نواز جاسبال من جامعة كايد عزام والآخرون تحدث رئيس جامعة باكو الحكومية إلتشين باباييف عن أهمية العلاقات بين بلدينا، بما في ذلك التعاون في التعليم.

قال خالد تيمور أكرم، المدير التنفيذي لمركز الدراسات العالمية والاستراتيجية في باكستان إن العلاقات بين بلاده وأذربيجان تتميز بالتضامن والتعاون في المنتديات الدولية حول التراث الثقافي والقضايا العالمية والإقليمية.

ثم ناقش الجانبان علاقات التعاون وآفاقها بين الجهتين.

تم إطلاع الضيوف الباكستانيين على أنشطة جامعة باكو الحكومية والمشاريع والبرامج الجامعية. كما تبادلا الجانبان وجهات النظر حول الأنشطة المشتركة مع جامعة كايد عزام وتبادل الطلبة والمدرسين وغيرها من القضايا.