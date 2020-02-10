  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    مناقشة علاقات جامعة باكو الحكومية مع جامعة باكستان

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    التقى رئيس جامعة باكو الحكومية إلتشين باباييف وفداً من جمهورية باكستان الإسلامية.

    تفيد أذرتاج أنه في الاجتماع الذي حضره خالد تيمور أكرم، المدير التنفيذي لمركز باكستان للدراسات العالمية والاستراتيجية والبروفيسور زايد نواز جاسبال من جامعة كايد عزام والآخرون تحدث رئيس جامعة باكو الحكومية إلتشين باباييف عن أهمية العلاقات بين بلدينا، بما في ذلك التعاون في التعليم.

    قال خالد تيمور أكرم، المدير التنفيذي لمركز الدراسات العالمية والاستراتيجية في باكستان إن العلاقات بين بلاده وأذربيجان تتميز بالتضامن والتعاون في المنتديات الدولية حول التراث الثقافي والقضايا العالمية والإقليمية.

    ثم ناقش الجانبان علاقات التعاون وآفاقها بين الجهتين.

    تم إطلاع الضيوف الباكستانيين على أنشطة جامعة باكو الحكومية والمشاريع والبرامج الجامعية. كما تبادلا الجانبان وجهات النظر حول الأنشطة المشتركة مع جامعة كايد عزام وتبادل الطلبة والمدرسين وغيرها من القضايا.

    AZERTAG.AZ :مناقشة علاقات جامعة باكو الحكومية مع جامعة باكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١١]
    النظريات الحالية حول تاريخ أذربيجان كان موضع النقاش العلمي في جامعة هومبولت في برلين
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
    إطلاع الطلبة الأجانب على عملية الهجرة في بلدنا
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٨]
    تأسيس معهد اللغات والثقافات الكلاسيكية في جامعة الألسن الأذربيجانية
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٠]
    انطلاق دورات برمجة الويب في مركز التدريب الإسرائيلي الأذربيجاني لجامعة النفط والصناعة الحكومية لأذربيجان
    مناقشة علاقات جامعة باكو الحكومية مع جامعة باكستان