مسرح شوشا يبهج الأطفال بعرض تمثيلية "علي بابا وأربعون لصاً".

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

عرض مسرح شوشا الحكومي الدرامي الموسيقي تمثيلية "علي بابا وأربعون لصاً" للأطفال.

تفيد أذرتاج أن المخرج الأساسي للتمثيلية التي تم إخراجها على أساس موضوعات الرواية العربية الفنان الحائز على لقب الجدارة لقمان كريموف والمخرجة لاله شيرينوفا.

رسام إخراج التمثيلية واله محمدوف والمصمم الموسيقي أغاسليم فيزولاييف.

ويؤدي كل من أمين سيفديم علييف وتوركاي جعفرلي وكوندوز قاسموف ونهاد هيبتوف وزهراء سالاييفا وكونيل إيمانوفا وموبيل قربانوف والآخرون الأدوار في التمثيلية.

يجب الذكر ان مسرح شوشا الحكومي الدرامي لم يوقف نشاطه حتى بعد احتلال شوشا الأذربيجانية في قراباغ الجبلية من قبل القوات المسلحة لارمينيا ويثق في ان يعود الى مقره في مدينة شوشا الجميلة التي تعتبر مهد الموسيقى الاذربيجاني بعد تحريرها من وطأة الاحتلال الأرميني القذر.