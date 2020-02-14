بحث ترتيبات زيارة المدير العام للإيسيسكو إلى أذربيجان

باكو، 14 فبراير (اذرتاج).

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في مقر المنظمة بالرباط، السيد أوكتاي سوديف أوغلو قوربانوف، السفير فوق العادة لجمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، حيث بحثا سبل تطوير علاقات التعاون المتميزة بين المنظمة وجمهورية اذربيجان، في إطار الرؤية الجديدة للإيسيسكو، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن موقع الاسيسكو.

وخلال اللقاء تم استعراض ترتيبات الزيارة المقرر أن يقوم بها الدكتور المالك إلى أذربيجان، والتحضيرات لاحتفاء جامعة باكو الحكومية بمرور مائة عام علي تأسيسها، من خلال نشاط علمي يتزامن مع زيارة المدير العام للإيسيسكو إلى أذربيجان. كما تمت مناقشة تنظيم أيام تعريفية بجامعة باكو في مقر الإيسيسكو بالرباط.

من جانبه قدم سفير أذربيجان لدى المغرب التهنئة إلى معالي المدير العام للإيسيسكو على الانطلاقة الجديدة التي تشهدها المنظمة، واعتماد المجلس التنفيذي، الذي استضافته أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 29 و30 يناير 2020، لرؤية الإيسيسكو الجديدة، وما يرتبط بها من قرارات وخطط استراتيجية وتنفيذية للمنظمة، وإنشاء وقف الإيسيسكو التنموي، والمجلس الاستشاري الدولي.

حضر اللقاء الدكتور أحمد سعيد أباه، مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالإيسيسكو.