مناقاشات في سويسرا حول الحفاظ على تراث العالم التركي وترويجه

باكو، 15 فبراير، أذرتاج

في إطار زيارتها إلى سويسرا، التقت رئيسة المؤسسة التركية الدولية للثقافة والتراث جوناي أفندييفا سفيرة أذربيجان في سويسرا، السيدة هانم إبراهيموفا وتحدثت حول المشاريع التي تنفذها المنظمة التي ترأسها للحفاظ على ثقافة وتراث العالم التركي وترويجهما. في الاجتماع، تم التعبير عن الدور النشط لأذربيجان في أنشطة المؤسسة ودعمها لتنفيذ فعالياتها والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للشعوب الناطقة بالتركية.

في اجتماعها مع عليبيك باكاييف سفير كازاخستان في سويسرا، أشارت إلى أولويات المؤسسة وهي استكشاف التراث الثقافي للعالم التركي ونقله إلى الأجيال القادمة. وفي الوقت نفسه، كانت هناك مناقشات حول الأحداث التي ستعقد في عام 2020 بخصوص إحياء الذكرى 175 للشاعر والمفكر ومؤسس الأدب الكازاخستاني المكتوب آباي كونانباييف والذكرى 1150 للمفكر والعالم الكبير أبونصر الفارابي. وأشار السفير إلى أن الشعب الكازاخستاني قدم مساهمة كبيرة في الثقافة التركية والعالمية وأعرب عن رغبته في العمل سوياً في الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المؤسسة.

في الاجتماع مع سفير تركيا في سويسرا إلهان سايغيلي، تم التأكيد على أهمية الأنشطة والأحداث التي تقوم بها المؤسسة لحماية وتعزيز التراث الثقافي للشعوب الناطقة بالتركية. كما تم التأكيد على دعم السفارة لأنشطة المؤسسة ومشاريعها المستقبلية وتبادلت وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون القائم مع تركيا الذي هو جزء هام من العالم التركي.

خلال الاجتماعات، اتفق المشاركون بالإجماع على عقد فعاليات في سويسرا لترويج ثقافة الشعوب التركية تحت رعاية المؤسسة التركية الدولية للثقافة والتراث.

أطلع إلهان سايغيلي جوناي أفندييفا على أعمال السفارة في مجال الثقافة عن كثب وأكد أنه واثق بأن المؤسسة التركية الدولية للثقافة والتراث ستساهم في نجاح البلدان الناطقة بالتركية، تعزيز جهود المؤسسة الرامية إلى ترويج التراث الثقافي للعالم التركي في الساحة الدولية.

خلال الاجتماع، أجرى الجانبان محادثات مكثفة حول أنشطة ترويج ثقافة وتاريخ العالم التركي على نطاق واسع خلال العام الحالي وحددوا أولويات التعاون في المستقبل.