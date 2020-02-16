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    اليونسكو: تم تحديد موعد الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية المشتركة لاتفاقية 2005

    ١٦.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٦]

    باريس ، 16 فبراير ، أذرتاج

    اختتمت الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة لاتفاقية اليونسكو لحماية وترويج تنوع التعبير الذاتي الثقافي في مقر المنظمة في باريس.

    تفيد أذرتاج أنه تم تقديم نتائج منتدى المجتمع المدني الثاني في اليوم الأخير من الدورة. كما ناقشت اللجنة الأنشطة المستقبلية للجنة ومشروع خطة العمل لسنوات 2020-2021 وقضايا المصادر الممكنة والتطوع.

    نوقشت في الدورة الاتجاهات المستقبلية لاستراتيجية متوسطة المدى لليونسكو للفترة 2022-2029 والبرنامج والميزانية للفترة 2022-2025.

    في الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية لاتفاقية عام 2005 تم تحديد موعد عقد الدورة الرابعة عشرة القادمة وستعقد في مقر المنظمة في الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2021.

    تم انتخاب أعضاء مكتب الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية لاتفاقية 2005 في الدورة.

    تم انتخاب أذربيجان اليوم في منصب نائب رئيس مكتب الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية لاتفاقية 2005 لمدة عام.

    AZERTAG.AZ :اليونسكو: تم تحديد موعد الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية المشتركة لاتفاقية 2005
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