فيلمان اذربيجانيان يعرضان في النسخة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي

باكو، 17 فبراير (أذرتاج).

ذكر السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان أنه في إطار جهوده لتوطيد العلاقات الثقافية بين مصر وأذربيجان والتي تعد أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين، نجحت السفارة في الاتفاق مع وزارة الثقافة الأذربيجانية على المشاركة من خلال عرض فيلمين أذربيجانيين وهما؛ نبات NABAT (حلوي) للمخرج إلتشين موسي أوغلو، وساس SES (الصوت) للمخرج زامن ممادوف في النسخة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي الذي من المقرر تنظيمه في الفترة من 20 وحتي 26 يونيو 2020 تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية والسيد محافظ جنوب سيناء، حسبما جاء في بيان تلقت اذرتاج نسخة منه من السفارة المصرية.

أشار السفير المصري إلي أن المشاركة الأذربيجانية كانت ناجحة للغاية في النسخة السابقة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي الذي تم تنظيمه في مارس 2019، وذلك بمشاركة المخرج الأذربيجانيً هلال بيدروف الذي تم اختيار فيلمه "Birthday" ضمن الأفلام المشاركة في المهرجان. كما قامت احدي أكثر المطربات الأذربيجانيات شهرة ديلارا كازيموفا وأعضاء فرقتها بالغناء في افتتاح المهرجان دون الحصول على أجر، حيث كانت أذربيجان ضيف شرف هذا المهرجان وإدارة المهرجان كانت حريصة على إبراز الثقافة الأذربيجانية العريقة.