7.2 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أنتج في محطات الطاقة الرياحية في أذربيجان خلال شهر يناير من العام الماضي 7.2 مليون كيلوات ساعي من الكهرباء.

أفادت أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان 2.2 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء خلال العام في محطات الطاقة الشمسية.