زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم إنتاج مليارين و185.1 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية خلال شهر يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد مليارين و120.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية ومليارين و46.9 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الحرارية ومليارين و63.9 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و2.2 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و7.2 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.