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    فوزية الزواري: خلافاً للبلدان الإسلامية الأخرى، منحت أذربيجان للمرأة مكانة عالية

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣١]

    باريس، 18 فبراير، أذرتاج

    قدمنا فكرة الفيلم إلى سفير أذربيجان ورحب السفير بهذه الفكرة. لذلك، ذهبنا إلى أذربيجان لإنتاج الفيلم، وكان مفاجأة رائعة للجميع. لقد أعجبنا بلدكم.

    أبدت بهذا الرأي في حوارها مع وكالة أذرتاج السيدة فوزية الزواري، صاحبة فكرة فيلم "أذربيجان في تقاطع الحضارات" ومخرجته وكذلك رئيسة البرلمان الفرانكفوني للنساء الكاتبات والذي تم تأسيسه بدعم المنظمة الفرانكفونية الدولية عقب إشهار هذا الفيلم الوثائقي في المركز الثقافي الأذربيجاني بباريس.

    وقالت إنها معجبة بوجود المرأة في جميع المجالات في البلاد. من المشجع أن تكون للمرأة مكانة خاصة في المجتمع.

    "لقد صادفنا نساء في جميع المجالات في بلدكم. وهذا قد فتنني من اللحظة الأولى. أعجبت بشكل خاص بالعلاقة بين المجتمعات العرقية والدينية. أذربيجان بلد علماني وأنا أقدر العلمانية. لقد رأيت وشاهدت كيف تمارس النساء حقوقهن في أذربيجان.

    أضافت السيدة فوزية الزواري قائلة: " إني من تونس - من بلد عربي. لسوء الحظ، لا توجد البيئة التي شاهدناها هنا في بلدنا أو في أي دولة عربية أخرى. وقالت فوزية الزواري "في البلدان الإسلامية الأخرى، لا تحصل المرأة على المكانة التي تتمتع بها مثلما عندكم".

    كما قالت أنها أخرجت فيلم "أذربيجان في تقاطع الحضارات" الوثائقي مع صديقها المخرج بوعليم جريتلي (Bualem Gueritli).

    تحدثت السيدة فوزية الزواري عن انطباعاتها عن زيارتها لبلدنا. لديها ذكريات جميلة عن بلدنا. قالت إن كلاً من سمع وشاهد الفيلم أعرب عن رغبته لزيارة أذربيجان.

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