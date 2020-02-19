مسرح أريفان الحكومية الأذربيجانية للدراما تقدم "أنا المحق"
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٥]
باكو، 19 فبراير، أذرتاج
قدمت مسرح أريفان الحكومية الأذربيجانية للدراما باسم جعفر جبارلي مسرحية "أنا المحق" المرثية التاريخية في حصتين المعدة على أساس المسرحية "أنا المحق" لمؤلفها افتخار الكاتب المسرحي تكريسا للذكرى السنوية الـ650 للشاعر المرموق الأذربيجاني عماد الدين نسيمي.
أفادت أذرتاج أن المسرحية المقدمة على خشبة المسرح الروسي الأكاديمي الحكومي الأذربيجاني للدراما لقيت تصفيقات كبيرة عن المشاهدين.
وتنقل المسرحية المعدة على أساس شعر نسيمي عالم الشاعر العبقري وعصره إلى المشاهد.
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