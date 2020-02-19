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    استهلاك 22.5 مليار كيلووات / ساعة من الطاقة الكهربائية في أذربيجان

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم استهلاك 22.5 مليار كيلووات / ساعة من الطاقة الكهربائية من قبل جميع الكيانات الاقتصادية في البلاد خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 24 مليارا و246.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية و21 مليارا و718 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الحرارية ومليار و535.5 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و42.3 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و106.2 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.

    AZERTAG.AZ :استهلاك 22.5 مليار كيلووات / ساعة من الطاقة الكهربائية في أذربيجان
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