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    ثقافة


    يوسف إيفازوف وآنا نتريبكو سيغنيان في برلين

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    برلين، 19 فبراير، أذرتاج

    سيغني التينور يوسف أيوزوف والسوبرانو آنا نتريبكو في قاعة أوركسترا برلين في الثاني من مارس.

    تفيد أذرتاج أنه أدرج الإعلان عن ذلك على موقع الفيلهارمونية. سترافق أداءهما أوركسترا برلين السيمفونية بقيادة يادير بيغنامي.

    AZERTAG.AZ :يوسف إيفازوف وآنا نتريبكو سيغنيان في برلين
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