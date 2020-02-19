نائب الوزير: استفيد من 3ر7 في المائة من موارد الطاقة المتجددة في البلد خلال 2019م

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

قال ائلنور سلطانوف نائب وزير الطاقة في تصريح لصحفيين إن 7 في المائة من موارد الطاقة المتجددة في أذربيجان خلال العام الماضي و93 في المائة من الطاقة الكهربائية أنتجت على حساب الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه يكاد لا يستفاد من الفحم والديزل في انتاج الطاقة الكهربائية في الجمهورية.