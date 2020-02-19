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    انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان

    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال الشهر الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 152.1 كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

    كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 7.6 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 248.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال الفترة المقابلة من عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 11.1 مليون دولار.

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