انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال الشهر الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 152.1 كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.
كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 7.6 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 248.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال الفترة المقابلة من عام 2019 في حين كانت تكلفة التصدير 11.1 مليون دولار.
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