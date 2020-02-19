مراسم الافتتاح الحافل بمناسبة إعلان بخارى عاصمة للثقافة الإسلامية

طشقند، 19 فبراير، أذرتاج

أعلنت مدينة بخارى القديمة عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2020.

تفيد أذرتاج أن وفد الإسيسكو الرفيع المستوى برئاسة رهاتي صالح نجيب يزور أوزبكستان بهذه المناسبة.

خلال لقائه نائبة وزير الثقافة الأوزبكي كاموله أكيلوفا ورئيس مركز الحضارة الإسلامية في طشقند شاعظيم منوروف، نوقشت قضايا تنظيمية متعلقة بإعلان مدينة بخارى رسمياً عاصمة للثقافة الإسلامية. أشير في اللقاء إلى أنه من المتوقع أن يحضر المدير العام لـلإسيسكو حفل الافتتاح لإعلان مدينة بخارى عاصمة للثقافة الإسلامية في 14 أبريل من هذا العام.

بحسب السيدة كاموله أكيلوفا سيعقد المؤتمر العلمي والعملي في سمرقند وبخارى في إطار هذه الفعاليات. وقالت إن الضيوف سيتمكنون من التعرف على المعالم الأثرية الفريدة لهاتين المدينتين القديمتين.

غولو كنكرلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طشقند