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    العالم الأذربيجاني يجري أبحاثاً حول فيروس كورونا في تركيا

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٨]

    باكو، 20 فبراير، أذرتاج

    يجري الأستاذ في جامعة أكدنيز التركية والعضو المراسل في لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجان ارلان محمدوف دراسات حول فيروس كورونا في البلد الشقيق.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن العالم حدد بروتينات الهدفة ضد فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يتم نقل البروتينات قريباً إلى الخلايا النباتية. وفي رأيه، هذه الخلايا لديها احتمال كبير لإنتاج اللقاح.

    من الجدير بالذكر أن ترلان محمدوف طور أيضاً لقاحاً ضد الملاريا التي تسببت إصابات بالمرض والوفيات بين الناس الأكثر شيوعاً في العالم باستخدام تقنية التحلل الأنزيمي داخل الخلية. يقول العالم أن اللقاح سينقذ ملايين الأرواح: "إن استخدام هذا اللقاح في التجارب السريرية مدعوم بالفعل من قبل الحكومة التركية."

    بالإضافة إلى ذلك، سيقدم العالم الأذربيجاني تقريراً عن اللقاح ضد الملاريا في قسم "تطعيم الخلايا والجينات" في المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الحيوية والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 7 مارس في اسطنبول بتركيا.

    AZERTAG.AZ :العالم الأذربيجاني يجري أبحاثاً حول فيروس كورونا في تركيا
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