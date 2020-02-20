مناقشات علمية مع علماء من معهد رويان في جامعة خزر

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

بدعوة من رئيسة جامعة خزر الأستاذة المشاركة إرادة خليلوفا والعاملين في قسم علوم الحياة قام العلماء في معهد رويان الإيراني- نائبة مدير البحوث بروانه أفشاري ونائب مدير التعليم روح الله فتحي ومسؤول القسم الدولي وحيد أصغري بزيارة علمية.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الجامعة أن الضيوف تعرفوا على البحوث العلمية التي أجريت في القاعدة المادية والتقنية لمعهد البحوث العلمية البيطرية لوزارة الزراعة والذي يتعاون مع جامعة خزر في مجال العلوم وبينهما مذكرة التعاون المشتركة.

ثم، تعرف علماء معهد رويان على المختبرات التي تم إنشاؤها لتعليم المدرسة "دنيا" وتحفيز الطلبة لفهم الموضوعات بشكل أفضل.

من الجدير بالذكر أن التركيز العلمي الرئيسي لمعهد رويان هو استخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض والقضاء على مشاكل العقم وتقنيات الاستنساخ. أحد أهم الإنجازات التي حققها هذا المعهد هو استنساخ العديد من الحيوانات، بما في ذلك الأغنام والماعز، لأول مرة في الشرق الأوسط.