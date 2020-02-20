العلماء الأوزبكيون يشاركون في الحدث المكرس للشاعر علي شير نوايي في باكو

طشقند، 20 فبراير، أذرتاج

توجهت مجموعة من العلماء الأوزبكيين برئاسة البروفيسور شهرت سراج الدينوف، رئيس جامعة اللغة والأدب الأوزبكي الحكومية باسم علي شير نوايي في طشقند إلى أذربيجان بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال579 للشاعر الأوزبكي الكبير علي شير نوايي.

تفيد أذرتاج أن الوفد الذي يتم تنظيم زيارته برعاية معهد نظامي كنجوي للأداب لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان وسفارة أوزبكستان في أذربيجان وجامعة اللغة والأدب الأوزبكي الحكومية يضم كلاً من النائب الأول لرئيس اتحاد كتاب أوزبكستان نادر خلبوتاييف والأساتذة نورباي جباروف وباكيجون توخلييف وغيرهم.

بالإضافة إلى المؤتمر، من المتوقع عقد اجتماعات ثنائية بين العلماء الأذربيجانيين والأوزبك.

وعلى هامش الفعاليات المكرسة لذكرى الشاعر الاوزبكي ستلقى محاضرات في مواضيع "علي شير نوايي وأذربيجان" و"علي شير نوايي والأدب التركي" و"إبداع علي شير نوايي والشعر الأوزبكي الحديث" و" علي شير نوايي وقضايا نظافة اللغة" و"الشعر الغنائي لعلي شير نوايي" و"الجوهر الاجتماعي الفلسفي لغزلات على شير نوايي" وغيرها.

قولو كنجرلي

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