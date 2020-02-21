زيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار

باكو، 21 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم توفير 195.4 مليون مانات من المنتجات في قطاع الكهرباء والغاز وإنتاج البخار والتوزيع والإمداد خلال شهر يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن هذا الرقم زاد بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بلغ حجم الإنتاج في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها 23.9 مليون مانات بعد ارتفاعه بنسبة مائة.

تم إنتاج 100 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين و4.6 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.6 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات وتجهيزها