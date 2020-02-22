مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية

باكو، 22 فبراير (اذرتاج).

قام وفد يرأسه رئيس مركز الاستعراب الدكتورة علوية حسينوفا ويضم أساتذة اللغة العربية والباحثون والعلماء من مؤسسات التعليم العالي لأذربيجان بزيارة المملكة العربية السعودية. نظم هذه الزيارة مركز الاستعراب الذي أنشأه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالتعاون مع جامعة أوروآسيا في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان أعضاء الوفد الأذربيجاني العلمي شاركوا اثناء الزيارة التي استغرقت 10 أيام في ندوة في موضوع "الأساليب الجديدة في تدريس اللغة العربية" نظمها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وجامعة الملك عبدالعزيز وشاطروا المتخصصين المحليين خبراتهم.

الى جانب ذلك تعرف أعضاء الوفد الاذربيجاني على جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وتفقدوا مكتبتها وكلياتها والتقوا مع رئيس الجامعة وقدموا اقتراحات عن تطوير العلاقات في مجال التعليم بين البلدين.

في ختام اللقاء قدمت الى الخبراء الاذربيجانيين شهادات دبلومة.

على هامش هذا البرنامج زار الوفد معالم مدينة جدة التاريخية والاماكن المقدسة والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.