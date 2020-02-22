  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:١٥‎]

    باكو، 22 فبراير (اذرتاج).

    قام وفد يرأسه رئيس مركز الاستعراب الدكتورة علوية حسينوفا ويضم أساتذة اللغة العربية والباحثون والعلماء من مؤسسات التعليم العالي لأذربيجان بزيارة المملكة العربية السعودية. نظم هذه الزيارة مركز الاستعراب الذي أنشأه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالتعاون مع جامعة أوروآسيا في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أعضاء الوفد الأذربيجاني العلمي شاركوا اثناء الزيارة التي استغرقت 10 أيام في ندوة في موضوع "الأساليب الجديدة في تدريس اللغة العربية" نظمها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وجامعة الملك عبدالعزيز وشاطروا المتخصصين المحليين خبراتهم.

    الى جانب ذلك تعرف أعضاء الوفد الاذربيجاني على جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وتفقدوا مكتبتها وكلياتها والتقوا مع رئيس الجامعة وقدموا اقتراحات عن تطوير العلاقات في مجال التعليم بين البلدين.

    في ختام اللقاء قدمت الى الخبراء الاذربيجانيين شهادات دبلومة.

    على هامش هذا البرنامج زار الوفد معالم مدينة جدة التاريخية والاماكن المقدسة والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    AZERTAG.AZ :مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
    مناقشات علمية مع علماء من معهد رويان في جامعة خزر
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٨]
    العالم الأذربيجاني يجري أبحاثاً حول فيروس كورونا في تركيا
    ١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
    إنشاء "غرف درس بيئية" لدى بعض مدارس العاصمة
    ١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
    بحث الأوضاع الحالية والأهداف في التعليم العام
    مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية مجموعة من المستعربين والمستعربات زاروا المملكة العربية السعودية