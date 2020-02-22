إعلان عام 2020 عام الثقافة الأذربيجانية في إيطاليا حدث مهم

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

تتزامن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلهام علييف لإيطاليا مع وقت وصول العلاقات بين بلدينا فيه إلى أعلى مستوى. في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار. هذا رقم بارز للغاية. بالإضافة إلى ذلك، توفر إيطاليا أكثر من 15% من الطلب على النفط الخام من نفط أذربيجان. هذا يدل على الدور الهام الذي تلعبه أذربيجان في إمدادات الطاقة الإيطالية. استثمرت إيطاليا أكثر من 530 مليون دولار في الاقتصاد الأذربيجاني، واستثمرت أذربيجان 135 مليون دولار في إيطاليا.

شارك عالم السياسة تورال إسماعيلوف، كبير مستشاري مركز البحوث الاجتماعية هذه الأفكار لوكالة أذرتاج.

قال عالم السياسة إن الدول الأوروبية تتابع زيارة الرئيس إلهام علييف لإيطاليا عن كثب. تشير الصحافة الإيطالية التي تابعت زيارة رئيس الدولة واجتماعاته إلى أن العلاقات بين البلدين مرتبطة ببعضها البعض بالروابط الوثيقة. سيتم تعزيز هذه العلاقات بشكل أكثر بواسطة الاتفاقيات والوثائق الموقعة أثناء الزيارة. هذا هو الحال في أذربيجان، ويقدر العلماء السياسيون أهمية الزيارة تقديرا عاليا.

كما أكد تورال إسماعيلوف أن أذربيجان مهتمة بتمثيل الشركات الإيطالية في قطاعات مختلفة في بلدنا. تم التطرق إلى هذه القضية مرة أخرى خلال الزيارة. كما أن موقع أذربيجان في حوض بحر الخزر يثير اهتماماً لدى إيطاليا للمشاركة في مشروعات جديدة ومشاريع البنية التحتية التي تغطي ساحة البحر الأبيض المتوسط وبحر الخزر. تهتم أذربيجان أيضا في الأنشطة الجيولوجية المشتركة وغيرها من الأعمال في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل في مشروع "تاب" على وشك الانتهاء. هناك تعاون ثقافي جيد بين أذربيجان وإيطاليا. إن إعلان عام 2020 عام الثقافة الأذربيجانية في إيطاليا التي هي أحد البلدان الأصيلة في أوروبا، يعد حدثاً مهماً ".

تأكيدا على أهمية البيان المشترك الموقع بين أذربيجان وإيطاليا، قال عالم السياسة إن الوثيقة تحدد التوجهات المستقبلية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبين أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة. يشدد الإعلان المشترك على احترام إيطاليا وأذربيجان لسلامة أراضيهما وسيادتهما وحرمة حدودهما.

وأنهى تورال إسماعيلوف كلامه بأنه :"لنأخذ بعين الاعتبار أنه في 16 فبراير 2010، أصدر مجلس الشيوخ الإيطالي قراراً بشأن الوضع في جنوب القوقاز. يعكس هذا القرار أهمية مبدأ سلامة أراضي البلدان في إحلال السلام في جنوب القوقاز وفي حل نزاع قراباغ الجبلية. أيد مجلس الشيوخ مجدداً وحدة أراضي أذربيجان وفقاً لمبدأ حرمة الحدود، كما هو منصوص عليه في الميثاق الأوروبي الجديد. تؤكد الوثيقة على أهمية التسوية الوشيكة للصراع في قراباغ الجبلية والذي يعيق تنمية المنطقة بأسرها للقارة الأوروبية. أعتقد أنه في الاجتماع الأخير لزعيمي أذربيجان وإيطاليا، أظهر رئيس إيطاليا موقفا أكثر صرامة ".