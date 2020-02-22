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    سياسة


    لجنة الانتخابات تعقد اجتماعا تاليا للنظر في شكاوى

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    تعقد لجنة الانتخابات المركزية اجتماعا تاليا لها في 22 فبراير اليوم.

    أفادت أذرتاج أن اللجنة تنظر فيه في عدد من الشكاوى التي تلقتها بشأن الانتخابات البرلمانية المبكرة المنظمة في البلد 9 فبراير الحالي.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تعقد اجتماعا تاليا للنظر في شكاوى
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