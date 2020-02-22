استارا، 22 فبراير، إسماعيل جعفرلي ، أذرتاج

تتواصل الإجراءات الوقائية عند نقطة تفتيش أستارا الجمركية بين أذربيجان وإيران جراء اكتشاف حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا والوفيات في هذا البلد.

تفيد أذرتاج أن نقاط العبور الحدودية زودت بالمستلزمات الطبية من سلطات الجمارك لمنع دخول الفيروس التاجي إلى أذربيجان. يقوم المفتشون العاملون في نقطة العبور باستخدام القفازات والأقنعة الطبية الخاصة. يتم تثقيف المواطنين المسافرين إلى البلد المجاور من قبل مكتب جمارك أستارا لإدارة الجمارك الجنوبية وتجرى فحوصات لسائقي وركاب المركبات القادمة إلى أراضي جمهورية أذربيجان بواسطة أجهزة خاصة.

يقول علي سالاييف وهو أحد سكان لانكاران والعائد من إيران إنه في معبر الحدود من أستارا إلى إيران يقام بتفتيش صارم في نقطة التفتيش الجمركية. عبرنا الحدود في الصباح، والآن عدنا. عند عودتنا، أجريت فحوصات طبية جادة أيضاً. يوفر مسؤولو الجمارك ظروفاً ملائمة لنا. تقام بأعمال التطهير بالأدوية في جميع نقاط العبور الحدودية. "

يقول، أحد المعرضين للتفتيش في نقطة التفتيش الحدودية والمواطن المقيم في أستارا توفيق حسنوف: "عبرت الحدود إلى إيران. لقد أوصي لي ارتداء القناع الطبي أثناء التنقل. تلقينا تعليمات حول الوقاية الشديدة في إيران لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. لقد عدت الآن إلى وطني. مرة أخرى، اجتزنا فحوصاً طبية ولحسن الحظ لم تكن هناك مشكلة ".

تم تركيب اجهزة الكشف الحراري الثابتة على خطوط حركة الركاب والمشاة. يعمل المفتشون على مدار 24 ساعة مع هذه الأجهزة. سيقوم الجهاز بالإشارة على الفور عند ارتفاع درجة الحرارة الجسدية، وسيتم إرسال معلومة عن الحرارة مباشرة إلى وزارة الصحة وكذلك إلى غرفة الطوارئ.

قال هابيل مهدييف، رئيس مكتب جمارك أستارا لإدارة جمارك المنطقة الجنوبية، إنه بعد ما تم تأكيد انتشار نوع جديد من فيروس كورونا في الصين أصدرت لجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان على الفور أوامر خاصة واتخذت التدابير المناسبة لمنع انتشار الفيروس. حتى الآن، تم العثور على في درجات حرارة عالية في 3 مواطنين إيرانيين وواحد روسي وماليزي وتم نقلهم إلى الرعاية الطبية. وقد تم تشخيص إصابتهم العادية بالبرد بعد فحصهم في مستشفى المحافظة ."

يعبر حوالي 8000 شخص الحدود الأذربيجانية الإيرانية كل يوم. ستعمل نقطة التفتيش الجمركية في نظام العمل المشدد في أيام العطل وأيام الزيارات.

بينت زارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين في البلاد تجاوز 18 شخصاً. لقد توفى أربعة أشخاص بالفعل. تم الإبلاغ عن تفشي المرض في طهران وقوم وأراك وفي مقاطعة جيلان.