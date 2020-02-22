برلين تشهد مظاهرة أوروبية لقراباغ

برلين، 22 فبراير (أذرتاج).

أقيمت في ميدان امام بوابات براندنبورغ في ألمانيا مظاهرة أوروبية حاشدة لقراباغ تتزامن مع الذكرى الـ28 للإبادة الجماعية في خوجالي، ذلك بمبادرة من منظمات الشتات في حوالي 30 دولة حول العالم والتي ينظمها تحالف الأذربيجانيين الألمان.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج ان لجنة الشتات الأذربيجانية أبلغت أنه تم تنظيم هذا الحدث من قبل أبناء الوطن المقيمين في أذربيجان وألمانيا وندرلاند والمجر ولوكسمبورغ وبولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا والجمهورية التشيكية والنمسا وسويسرا والنرويج وفنلندا وفرنسا ورومانيا وكرواتيا والمملكة المتحدة واليونان ومولدوفا وأوكرانيا وجورجيا وتركيا والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى، وكذلك أعضاء في الشتات من الدول الصديقة.

رفع المشاركون في المسيرة المقامة عشية الذكرى السنوية ال28 لإبادة خوجالي الشعارات التالية موجهين إياها إلى المنظمات الدولية: " قراباغ هي أذربيجان!" و"نقول كَلَّا للإرهاب!" و"أذربيجان تطالب العدالة" و"لا للامبالاة تجاه خوجالي" و"العار لقتلة الأبرياء والمسالمين!" و" قل: كفى للأكاذيب الأرمنية" و"اوقفوا الاحتلال!" و" قراباغ حقنا!"

طالب المشاركون في هذا الحدث بتقييم قانوني وسياسي دولي للإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبت في خوجالي وممارسة الضغط على أرمينيا لإعادة الأراضي الأذربيجانية المحتلة واستعادة الحقوق المنتهكة للأذربيجانيين المشرَّدين من أوطانهم، ولوفاء أرمينيا للوثائق الدولية المتعلقة بالنزاع.

خلال المسيرة، تم توزيع الكتيبات على السكان المحليين والسياح والتي تعكس النتائج المريرة للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قراباغ الجبلية والأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت لأذربيجان نتيجة لسياسة أرمينيا العدوانية.

شارك أكثر من ألف من مواطنينا في المظاهرة. في نهاية المظاهرة أعلن البيان الختامي وتم توجيهه إلى العديد من المنظمات الدولية.

وقار سيدوف

المراسل الخاص لأذرتاج

برلين