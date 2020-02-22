آيخان علييف: أنا فخور بمشاركة فعالة للطلبة الأذربيجانيين في هذه المسيرة

برلين، 22 فبراير، أذرتاج

أنا فخور بأن الطلاب الأذربيجانيين من مختلف الجامعات الأوروبية يشاركون بنشاط في مسيرة أوروبية عامة لقراباغ اليوم في برلين.

تفيد أذرتاج أن الطالب بجامعة أوبوداي الهنغارية أيخان علييف صرح بهذا في المقابلة مع أذرتاج في ساحة باريس أمام بوابة براندينبورغ في العاصمة الألمانية.

وأشار إلى أنه من واجبه كالمواطن أن ينضم إلى الصوت العام للشعب الأذربيجاني الذي يطالب المجتمع الدولي بإجبار المعتدين على احترام القانون الدولي وتحرير الأراضي المحتلة لأذربيجان بسرعة.

وقار سيدوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

برلين