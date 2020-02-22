يوسف جعفروف: إذا لم نَحكِ نحن للعالم عن الإبادة الجماعية في خوجالي فمن سيحكيها بدلا منا؟

برلين، 22 فبراير، أذرتاج

إذا لم نطلع العالم على الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأرمن في خوجالي، فلن يفعل ذلك أحد بدلا منا.

تفيد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج من ساحة باريس أمام بوابة براندنبورغ في برلين أن طالب جامعة دبرتسن يوسف جعفروف صرح بهذا في المقابلة مع الوكالة.

لا يزال يوسف الطالب في الصف الأول، لكنه منذ السنة الأولى من التعليم الجامعي، كان رأي واجباً على نفسه الانضمام إلى مسيرة الأذربيجانيين في أوروبا. وقال: "أنوي التواصل في المشاركة بنشاط في عملنا الوطني العام".

وقار سيدوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

برلين