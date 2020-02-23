السفارة السعودية تشارك في توزيع 60 ألف كيلو من لحوم الاضاحي في أذربيجان

باكو، 23 فبراير (أذرتاج).

شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان أمس الثاني والعشرين من فبراير، في توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى المهجَّرين الاذربيجانيين الساكنين في محافظات بلاسوار وجبرائيل وبيلقان الاذربيجانية، حسبما جاء في بيان صادر عن السفارة تلقت وكالة اذرتاج نسخة منه.

جاء في البيان: "في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الأضاحي والهدي وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية تم تسليم في 22 فبراير 2020م اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمهجرين في جمهورية أذربيجان عدد 5000 ذبيحة (60000 كيلو) من لحوم الأضاحي لموسم الحج لتوزيعها لمهجّري أذربيجان الساكنين في مناطق (بلاسوار) و(جبرائيل) و(بيلاقان)، وذلك امتداداً لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية. ويأتي مثل هذه المساعدات انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة اللاجئين والمحتاجين في كافة أنحاء العالم. وتعتبر المملكة من أكبر الدول المانحة وشريكا رئيسيا في التنمية الدولية حيث حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا والخامس عالميًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك بحسب ما تم نشره في الشهر الماضي في منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا. وللمملكة باع وتاريخ كبيران في خدمة الإنسانية عالمياً، في شتى القطاعات والمجالات، إذ باتت تسمى بمملكة الإنسانية ويرتبط اسمها دوماً بالقضايا التي تدعو للخير والسلام والعطاء وللإنسانية."