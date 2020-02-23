مجلس ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية يتبنى قراراً يؤكد احترام وحدة الأراضي الأذربيجانية

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

في 21 فبراير، تبنى مجلس ولاية خيبر باختونخوا الباكستانية قراراً يؤكد احترام وحدة الأراضي الأذربيجانية.

تفيد أذرتاج أن هذا النبأ ورد في نشرة المكتب الصحفي لوزارة خارجية جمهورية أذربيجان.

جاء في القرار أن مجلس ولاية خيبر باختونخوا يقدر علاقات الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وأذربيجان

على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والتفاهم ويؤكد على القيم الثقافية المشتركة والنهج المشترك في التعامل مع القضايا الإقليمية والعالمية ووجود التعاون الوثيق على المستوى الدولي. يشير القرار بوضوح إلى دعم أذربيجان لموقف باكستان المبدئي في حل قضية جامو وكشمير على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي ومشاركتها الفعالة في فريق الاتصال الكشميري لمنظمة التعاون الإسلامي.

يؤكد المجلس من جديد سيادة أذربيجان على أراضيها داخل الحدود المعترف بها دولياً وسلامتها، ويدين احتلال الأراضي الأذربيجانية من قبل أرمينيا وارتكاب القوات المسلحة الأرمنية جرائم الإبادة الجماعية في خوجالي في 26 فبراير 1992 في حق السكان المدنيين وإهمال أرمينيا لقرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. يؤيد المجلس جهود جمهورية أذربيجان في التسوية السلمية للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ (قراباغ) الجبلية ويعلن أنه لن يقام العلاقات الدبلوماسية مع أرمينيا إلا بعد انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية وبالتالي تحقيق السلام بين البلدين.

نفيدكم للعلم بأن ولاية خيبر بوتشونخوا تعد واحدة من المقاطعات الإدارية الأربعة في باكستان وتقع في الشمال الغربي من البلاد وهي ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان والاقتصاد. يتألف مجلس الولاية من 145 عضواً ينتخبون لمدة خمس سنوات كهيئة تشريعية أحادية الغرفة.

في عام 2012، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني قرار الجنة الدائمة للشؤون الخارجية للجمعية الوطنية لباكستان الصادر في عام 2017 والذي يقضي بالاعتراف بالإبادة الجماعية في خوجالي، فضلاً عن دعم وحدة اراضي أذربيجان والانسحاب الفوري لأرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.