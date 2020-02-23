باكو ستستضيف المنتدى الدولي الرابع للرياضة الإثنية في العام المقبل

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

في العام المقبل، ستستضيف باكو المنتدى للرياضة الإثنية.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الشباب والرياضة أن رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان صرح بهذا في المنتدى الدولي الثالث للرياضة الإثنية في أنطاليا.

وقع كل من رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان ووزير الشباب والرياضة الأذربيجاني آزاد رحيموف ووزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم كاسابوغلو والوزراء الآخرون المشاركون في المنتدى المنعقد في أنطاليا تحت شعار "إعادة تطوير أشكال الرياضة الإثنية على البيان المشترك حول ترويج الرياضة الإثنية على نطاق أوسع في العالم ونشرها" .

قال وزير الشباب والرياضة آزاد رحيموف في كلمته الملقاة في المنتدى إن قرار استضافة المنتدى الدولي الرابع للرياضة الإثنية في2021 في باكو هو نتيجة لاستضافة بلدنا الناجحة لعدد من الأحداث والفعاليات الرياضية الهامة. ووصف الوزير البيان المشترك بشأن تنمية الرياضة الإثنية بأنه خطوة هامة وأكد أن البيان سيوفر الإمكانيات الجديدة والفريدة في نوعها في إشراك الدول الأخرى في عمل تنمية أشكال الرياضة الوطنية وزيادة شموليتها وترويجها وكذلك من ناحية تعميق التعاون التعاون في هذا المجال.

قال آزاد رحيموف أيضاً إن المنتدى الدولي الثالث للرياضة الإثنية سيلعب دوراً مهماً في تطوير وتعزيز التراث الثقافي الغني الذي يعود تاريخه إلى القرون والتقاليد والحضارات والرياضة الوطنية التي تشكلت خلال العهود العديدة. أشار الوزير إلى أن إدراج رياضة الفروسية الوطنية الأذربيجانية - الجوقان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2013 - يعد نجاحاً كبيراً لبلادنا.

من الجدير بالذكر أنه حضر المنتدى الذي سينهي عمله في 23 فبراير حوالي 200 مندوب من 49 دولة، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون ومسئولو الاتحادات الرياضية ورجال العلم. في المنتدى دارت النقاشات في مواضيع: "أهمية الدعم الحكومي للرياضة والألعاب الوطنية" "طرق تركيز اهتمامات الجهات الحكومية على هذه المجالات" و"خلق الظروف الملائمة للشباب لقضاء أوقات فراغهم عن طريق تشجيعهم لممارسة الرياضة والألعاب الوطنية" و"دور الرياضة اللإثنية في توفير الروابط بين الأجيال والثقافات" و"أهمية التعاون بين الجامعات والاتحادات والأندية الرياضية في جمع المعلومات والتوثيق حول الرياضة الوطنية" وغيرها.